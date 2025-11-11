Beherbergungsbetriebe verzeichnen Übernachtungszuwachs im September

Im September 2025 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 48,6 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Das waren das 1,0 Prozent mehr als im September 2024, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach vorläufigen Ergebnissen mit.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm demnach im September 2025 gegenüber September 2024 um 1,4 Prozent auf 40,8 Millionen zu. Gleichzeitig sank die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland um 1,2 Prozent auf 7,8 Millionen.

In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnten die Beherbergungsbetriebe laut Destatis insgesamt 387,7 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit liegt die Zahl auf dem Niveau des bisherigen Höchstwertes von 387,6 Millionen Übernachtungen in den ersten drei Quartalen 2024.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg 2025 um 0,6 Prozent auf 323,4 Millionen, so die Statistiker. Bei den Gästen aus dem Ausland sank die Übernachtungszahl dagegen um 2,9 Prozent auf 64,3 Millionen.