Bei Arbeiten an Pkw Scheune in Brand gesteckt – Gebäude in Marktoberdorf brennt vollständig ab

Am Samstag 13.04.2024 brannte in Marktoberdorf-Geisenried gegen 20:00 Uhr eine Scheune mit Stallung ab.

Ein 32jähriger Mann arbeitete in der Scheune an seinem PKW. Der PKW geriet dabei in Brand und steckte die Scheune in Brand. Bei Eintreffen der alarmierten Feuerwehr stand die Scheune in Vollbrand. Der Verursacher konnte noch die Tiere aus den Stallungenen ins Freie retten. Die Feuerwehr ließ die Scheune abbrennen und konzentrierte sich darauf ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser zu verhindern.

Der Schaden beläuft sich laut Angaben der Feuerwehr auf bis zu einer Million Euro. Am Einsatz waren die Wehren von Geisenried, Marktoberdorf, Thalhofen, Hattenhofen, Unterthingau, Oberthingau, Kraftisried, Altdorf und Rieder mit 132 Mann beteiligt. Weiter der Rettungsdienst mit insgesamt acht Personen vor Ort..

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten geführt.

