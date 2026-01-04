Bei dem Fahrradfahrer mit Waffe bedroht: Zeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 01. Januar 2026, kam es in Aubing zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein 21-jähriger Radfahrer wurde gegen 04:35 Uhr an der Kreuzung Limesstraße und Bodenseestraße von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht.

Bisherige Ermittlungen

Der Täter stieg aus seinem Mercedes aus, bedrohte den jungen Mann und fuhr nach einer kurzen Konfrontation in unbekannte Richtung davon. Der 21-Jährige blieb unverletzt und informierte von zu Hause aus die Polizei. Die Ermittlungen werden von Kommissariat 21 geführt.

Zeugenaufruf für Hinweise

Der Täter wird als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit kurzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er sprach deutsch ohne Akzent und fuhr einen schwarzen Daimler-Benz mit Münchner Kennzeichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum des Vorfalls im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße Beobachtungen gemacht?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.