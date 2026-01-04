Newsletter
Sonntag, Januar 4, 2026
3 C
London
type here...
Subscribe
Bei dem Fahrradfahrer mit Waffe bedroht: Zeugen gesucht
Polizeipräsidium München
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bei dem Fahrradfahrer mit Waffe bedroht: Zeugen gesucht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Donnerstagmorgen, dem 01. Januar 2026, kam es in Aubing zu einem bedrohlichen Zwischenfall. Ein 21-jähriger Radfahrer wurde gegen 04:35 Uhr an der Kreuzung Limesstraße und Bodenseestraße von einem unbekannten Mann mit einer Schusswaffe bedroht.

Bisherige Ermittlungen

Der Täter stieg aus seinem Mercedes aus, bedrohte den jungen Mann und fuhr nach einer kurzen Konfrontation in unbekannte Richtung davon. Der 21-Jährige blieb unverletzt und informierte von zu Hause aus die Polizei. Die Ermittlungen werden von Kommissariat 21 geführt.

Zeugenaufruf für Hinweise

Der Täter wird als ca. 25-30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, mit kurzen Haaren und dunkler Kleidung beschrieben. Er sprach deutsch ohne Akzent und fuhr einen schwarzen Daimler-Benz mit Münchner Kennzeichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Zeitraum des Vorfalls im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße Beobachtungen gemacht?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Verkehrsunfall in Augsburg: Streifenwagen kollidiert mit Straßenbahn – Drei Verletzte

0
Am Samstagnachmittag ereignete sich in Augsburg ein spektakulärer Verkehrsunfall...
Augsburg Stadt

“Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln” – Augsburger Panther trennen sich von Florian Elias

0
Florian Elias wird nicht mehr für die Augsburger Panther...
Politik & Wirtschaft

USA wollen Venezuela selbst führen

0
Die USA wollen Venezuela nach der Festnahme von Staatschef Nicolás Maduro vorerst selbst führen. Das sagte US-Präsident Donald Trump am Samstag vor Journalisten in Palm Beach.
Polizeipräsidium Mittelfranken

Vermisstenfall in Zirndorf: 50-jähriger Jascha W. seit 02.01.2026 verschwunden – Polizei bittet um Hinweise

0
Seit Freitagmorgen, dem 02. Januar 2026, wird der 50-jährige...
Augsburg Stadt

Dreizehn Tore! Augsburger Panther gewinnen verrücktes Spiel gegen Schwenningen

0
In einem verrückten ersten Spiel des Jahres 2026 setzten sich die Augsburger Panther mit 7:6 gegen die Schwenninger Wild Wings durch. Es war der erste Sieg mit den vollen drei Punkten seit Ende November für den AEV.

Neueste Artikel