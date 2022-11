Viele Wege führen zur Sparkasse, immer mehr Kundinnen und Kunden der Stadtsparkasse Augsburg nutzen den digitalen.

In Deutschland nutzen acht von zehn Bürgerinnen und Bürgern inzwischen Online- oder Mobilebanking, so viele wie noch nie. Da ist das Ergebnis einer aktuellen repräsentativen Umfrage des Bundesverbandes deutscher Banken. Das digitale Banking hat, nicht zuletzt auch aufgrund der Pandemie, sehr an Bedeutung gewonnen. 2001 besuchten noch 40 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche eine Filiale ihrer Bank oder Sparkasse, aktuell sind es noch 12 Prozent.

Die Stadtsparkasse hat sich schon vor längerer Zeit auf die Bedürfnisse ihrer Kundschaft eingestellt und ist über digitale Wege jederzeit und von jedem Ort als wichtige Ansprechpartnerin in Finanzfragen erreichbar.

Sie bietet ihrer Kundschaft die Wahl, ob sie vor Ort oder alternativ in der Internet-Filiale bzw. per Sparkasse.direkt persönlich beraten werden will. Mit der mehrfach prämierten Banking App „Sparkasse“ – meistgenutzt in Deutschland – hat man das persönliche Service-Center immer dabei. Besuche in den Service- oder Beratungs.Centern werden dementsprechend weniger.

Die Stadtsparkasse Augsburg passt ihre Struktur in den nächsten Monaten den Gegebenheiten an und bleibt weiterhin mit 54 Standorten im Geschäftsgebiet vertreten.

23 Beratungs- und Service.Center (davon 22 Beratungs.Center, 1 Service.Center)

31 SB-Angebote (SB-Center / Geldautomaten-Standorte)

Damit stellt die Stadtsparkasse, nach eigenen Angaben, nach wie vor das mit Abstand dichteste Dienstleistungsnetz in der Region.

„Die Stadtsparkasse Augsburg wird ihren öffentlichen Auftrag auch angesichts herausfordernder Umfeldbedingungen weiterhin zuverlässig erfüllen. Sie agiert gegenüber ihrer Kundschaft und Mitarbeitenden als verantwortungsvoller Partner und Arbeitgeber“, erklärt Vorstandsvorsitzender Rolf Settelmeier.

Standort-Veränderungen

An fünf bisherigen Standorten wird die Sparkasse künftig nicht mehr mit (besetzten) Filialen vertreten sein.

Das Beratungs-Center Merching schließt bereits zum 16.12.2022, hier hatte es bereits bisher nur eingeschränkte Öffnungszeiten gegeben. Die SB-Geräte bleiben bis Anfang März in Betrieb.

Auch das Service.Center Schwaben-Center wird im Netz der Sparkasse nicht mehr vertreten sein, es ist am 13.01.2023 zum letzten Mal geöffnet. Auch hier bleiben die SB-Geräte, bis auf den Münzeinzahler und -rollenwechsler, bis Anfang März in Betrieb.

Das Beratungs.Center Uniklinik schließt nur wenige Tage später am 31.01.2023, es verbleibt ein SB-Angebot. Das Service.Center am Oberhauser Bahnhof sowie die Beratungs.Center in Mühlhausen und Eurasburg schließen ebenfalls mit dem 31.01.2023. SB-Angebote werden am Oberhauser Bahnhof und in Mühlhausen weiterhin vorgehalten.

Im Beratungs.Center Am Bärenwirt werden die Öffnungszeiten hingegen erhöht: Das Beratungs.Center ist ab dem 01.02.2023 wieder täglich geöffnet.

Das ändert sich für Kunden und Mitarbeiter

Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse vor Ort sind bereits informiert und werden in anderen Beratungs- bzw. Service.Centern eingesetzt.

Beratung und Service für ihre Kundschaft bündelt die Stadtsparkasse in den jeweils umliegenden Beratungs.Centern. Die betroffene Kundschaft wird per Brief sowie durch Aushänge und Thekenaufsteller über die Änderungen informiert.

Zukunft denken

Cornelia Kollmer, stv. Vorstandsvorsitzende, verspricht: „So lange es möglich ist, bleiben wir vor Ort. Voraussetzung ist, dass Standorte sinnvoll betriebswirtschaftlich und praktikabel betrieben werden können.“