Bei Verfolgungsfahrt Polizisten verletzt | Haftbefehl gegen 20-Jährigen aus dem Landkreis Günzburg

Fischach / Augsburg / Friedberg – Am vergangenen Samstag (28.08.2021) kam es zu einer Verfolgungsfahrt, welche sich über den Landkreis Augsburg, durch die Stadt Augsburg bis nach Friedberg zog und in dessen Verlauf auch ein Polizeibeamter verletzt wurde.

Am Samstagabend führten Polizeibeamte in Fischach eine routinemäßige Kontrolle des fließenden Verkehrs durch. Gegen 22:20 Uhr fuhr ein Pkw BMW in die Kontrollstelle, wobei der Fahrer zunächst auf Anweisung anhielt. Als die Einsatzkräfte an das Fahrzeug herantraten, fuhr der Fahrer plötzlich mit aufheulendem Motor los und flüchtete. Die Einsatzkräfte nahmen sofort die Verfolgung in Richtung Gessertshausen auf. In Gessertshausen fuhr der BMW auf der Bundesstraße B300 und über Diedorf nach Augsburg. In Augsburg bog der BMW auf die Bundesstraße B17 (FR Norden) ab. Bei seiner Flucht mit Geschwindigkeiten von bis zu 200 km/h agierte der BMW-Fahrer rücksichtlos und missachtete dabei mehrere Verkehrsregeln, insbesondere rote Ampeln. Die Fahrt führte weiter über die Autobahn A8 (FR München) bis zur Anschlussstelle Friedberg (FR Friedberg).

Kurz vor Friedberg, an der Kreuzung La-Cross-Ring/Augsburger Straße, wich der flüchtende BMW mit hoher Geschwindigkeit einer polizeilichen Straßensperre aus, wobei sich ein Polizeibeamter mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen musste. Der BMW überrollte hierbei jedoch noch den Fuß des am Boden liegenden Beamten. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt und zur näheren Untersuchung ins Klinikum Friedberg eingeliefert. Er konnte seinen Dienst anschließend nicht mehr fortsetzen.

In Friedberg fuhr der Flüchtende über die Augsburger Straße in die Afrastraße und über die Luitpoldstraße in die Straße Am Bierweg. Am Ende des Bierwegs, am Übergang zum Feldweg, hielt der Fahrer an und flüchtete zusammen mit seinem Beifahrer zu Fuß in ein angrenzendes Maisfeld. Zwei im Fonds befindliche Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 19 Jahren blieben zurück.

Der 20-jährige BMW-Fahrer blieb zunächst flüchtig, meldete sich jedoch am Montag (30.08.2021) bei der Polizei in Krumbach, wo er persönlich erschien und vorläufig festgenommen werden konnte. Der Aufenthalt des Beifahrers ist weiterhin unbekannt.

Gegen den 20-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Günzburg wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes erwirkt. Er wurde heute (31.08.2021) dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Die Kripo Augsburg sucht nun noch Zeugen, welche auf dem ca. 50 Kilometer langen Fluchtweg den BMW und damit verbundene Verstöße gegen Verkehrsregeln sowie Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer beobachten konnten bzw. Personen die selbst gefährdet wurden. Insbesondere wird der Fahrer eines Pkw gesucht, welcher an der Kreuzung La-Cross-Ring/Augsburger Straße den dortigen Polizisten die Durchführung der Straßensperre ermöglichte.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810.