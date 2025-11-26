Newsletter
Beide in Washington niedergeschossenen Nationalgardisten tot

Von DTS Nachrichtenagentur

Die beiden Nationalgardisten, die am Mittwoch in der US-Hauptstadt Washington niedergeschossen wurden, sind beide tot. Das teilte der Gouverneur des US-Bundesstaates West Virginia, Patrick Morrisey, mit. Die beiden Mitglieder der Nationalgarde stammten dem Vernehmen nach aus seinem Bundesstaat.

Beide In Washington Niedergeschossenen Nationalgardisten TotPolizei in Washington D.C. (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Einer der Gardisten soll noch am Tatort für tot erklärt worden sein, der andere wurde zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so Morrisey.

“Diese tapferen West-Virginier haben im Dienst für ihr Land ihr Leben verloren”, schrieb Morrisey in einem Beitrag auf X/Twitter. “Wir stehen in ständigem Kontakt mit den Bundesbehörden, während die Ermittlungen andauern.”

“Unser gesamter Bundesstaat trauert mit ihren Familien, ihren Angehörigen und der gesamten Nationalgarde”, fuhr er fort. “West Virginia wird ihren Dienst und ihr Opfer niemals vergessen, und wir werden die Verantwortlichen für diese schreckliche Tat zur Rechenschaft ziehen.”

Der Vorfall soll sich in der Nähe des Weißen Hauses an der Farragut Metro Station ereignet haben. Das Weiße Haus hatte umgehend die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Der Todesschütze soll festgenommen worden und ebenfalls schwer verletzt sein.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

