Beim Gersthofer Kinosommer heißt es auch 2022: „Film ab für Kino unterm Sternenhimmel und Kultur im Grünen“

Anzeige | Nach dem ersten Gersthofer Kinosommer im letzten Jahr heißt es auch 2022 wieder: „Film ab für Kino unterm Sternenhimmel und Kultur im Grünen“.

Ab Fr. 17.6.2022 ist Einlass für alle Filmbegeisterte und Unterhaltungssüchtige bei Schwabens 1. Silent Open Air-Kino im Herzen Gersthofens (Donauwörther Str. 8, hinter dem Kulturamt).

Der Eröffnungsfilm ist der Klassiker „Dirty Dancing“ aus dem Jahr 1987 mit Jennifer Grey und Patrick Swayze.

Voraussichtlich bis in den September hinein sorgen modernste Kopfhörer für den besten Ton und einen störungsfreien Filmgenuss für Gäste und Anwohner, die 100 qm große Leinwand und neueste 4K-Kinoprojektionstechnik bieten beste Kinoqualität unter freiem Himmel.

Entweder auf Stapelstühlen oder auf Liegestühlen bietet dieses Jahr ein Upgrade zusätzlichen Komfort:

Strandkörbe mit Paarsitzen sorgen nicht nur für Strandfeeling, sondern auch für noch mehr Wohlfühlmomente zu zweit.

Eine reichhaltige Getränkeauswahl, Popcorn, Nachos und Eis runden dieses besondere Freilufterlebnis ab.

Der Gersthofer Kinosommer 2022 bietet Platz für bis zu 500 Gäste.

Tickets können sowohl online als auch täglich an der Abendkasse erworben werden.

Das wöchentlich aktualisierte Programm, Infos, Gutscheine und Tickets gibt es unter:

www.gersthoferkinosommer.de

Filmauswahl

Der Kinosommer 2022 verspricht mit großen Titeln ein hervorragendes und unterhaltsames Kinoprogramm: Neben dem lange erwarteten Biopic über Elvis Presley, „Elvis“, kommt in diesem Jahr auch der dritte Teil der französischen Erfolgskomödie „Monsieur Claude und sein großes Fest“ zu uns ins Open Air.

Die neue Komödie mit Elyas M’barek „Liebesdings“ verspricht ebenso gute Unterhaltung wie natürlich auch der neueste Teil der Eberhofer-Reihe, der bayerische Blockbuster „Guglhupfgeschwader“. Grandioses Family-Entertainment bieten „Minions – Auf der Suche nach dem Mino-Boss“ und „Die Känguru-Verschwörung“. Und richtiges Hollywood-Kino weht bei „Doctor Strange And The Multiverse of Madness“ und „Top Gun Maverick“ mit Tom Cruise durch das Open Air. Auch auf Filmklassiker wie bspw. „Dirty Dancing“ (Eröffnungsfilm) oder aktuelle Kinoerfolge wie „Contra“ und „Wunderschön“ wird nicht verzichtet werden. Diese und viele weitere Top-Filme machen diesen Sommer zum Sommer der Unterhaltung.

Das Kino-Duo Daniela Bergauer und Michael Hehl, das seit 2019 das LILIOM Kino Augsburg und 2020 bereits das Autokino auf dem ehemaligen Gersthofer Festplatz und auch schon im letzten Jahr den ersten Gersthofer Kinosommer betrieben hat, freut sich einmal mehr auf ein tolles Freiluft-Event. Zusammen mit den Stadtverantwortlichen in Gersthofen hat man ein beeindruckendes Programm zusammengestellt und freut sich auf die erneute Zusammenarbeit.