Auf zum Ehrenwimpel! Da es immer mehr Schülerinnen und Schüler gibt, bekommt Augsburg einen dritten Verkehrsübungsplatz. Auf dem ehemaligen P4 des Rosenaustadions können die Kids zukünftig das richtige Verhalten im Verkehr erlernen.

Verkehrserziehung ist in der Grundschule nach dem Lehrplan vorgeschrieben. Sie wird von der Augsburger Verkehrspolizei auf speziellen Verkehrsübungsplätzen durchgeführt. Aufgrund steigender Schülerzahlen sind die beiden Jugendverkehrsschulen im Stadtgebiet am Senkelbach und an der Johann-Strauß-Grundschule an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Auf dem so genannten „P4“ des Rosenaustadions entsteht daher eine weitere Jugendverkehrsschule. Sie ist Teil des Bildungsförderprogramms 300 Millionen für unsere Schulen.