Dienstag, Dezember 2, 2025
Politik & Wirtschaft
Beiträge für Private Krankenversicherung steigen deutlich

DTS Nachrichtenagentur
Die Mehrheit der Privatversicherten muss sich zum neuen Jahr auf deutlich höhere Kosten für die Krankenversicherung einstellen.

Behandlungszimmer beim Arzt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die privaten Krankenversicherer hätten zuletzt ihre Tarife überprüft, sagte ein Sprecher des Verbands der Privaten Krankenversicherung der “Frankfurter Rundschau”. Dabei habe sich gezeigt, dass – nach aktuellem Wissensstand – für rund 60 Prozent der Privatversicherten die Beiträge zum 1. Januar 2026 steigen müssen, heißt es. “Die durchschnittliche Anpassung liegt für sie bei etwa 13 Prozent.” Grund für die Erhöhung ist laut Verband der Privaten Krankenversicherung ein “dauerhaft starker Anstieg der medizinischen Leistungsausgaben”.

So hebt etwa die Allianz Private Krankenversicherung die Krankenversicherungsbeiträge zum 1. Januar 2026 im Schnitt um rund elf Prozent an, wie eine Unternehmenssprecherin der Zeitung mitteilte. Bei der Gothaer Krankenversicherung AG steigen die Beiträge um etwa 12,7 Prozent, bei der Barmenia Krankenversicherung AG um etwa 11,6 Prozent und bei der Hanse-Merkur um 13 Prozent, wie die Unternehmen mitteilten.

Zuletzt hatten auch die gesetzlichen Krankenkassen vor Beitragserhöhungen zum Jahresende gewarnt. Die Bundesregierung wollte die Kosten eigentlich mit einem Sparpaket stabil halten, doch der Bundesrat hatte das Gesetz vorerst gestoppt. Der Chef des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), Oliver Blatt, sprach daraufhin von “schlechten Nachrichten für 75 Millionen Versicherte” und warnte vor Beitragserhöhungen zum Jahreswechsel.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

