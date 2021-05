Beitrag mit Gewinnspiel | Therme Bad Wörishofen nützt „Coronazeit“ für Erweiterungen

Insgesamt rund 500.000 Euro eigenes Geld investiert Geschäftsführer Jörg Wund aktuell in den Ausbau der Liegeflächen und damit in die Zukunft der Therme Bad Wörishofen. Auf ca. 800 qm entstehen neue Ruhebereiche für die Thermen- und Saunagäste. Ab wann die ersten Gäste die Therme wieder besuchen und somit die Erweiterungen nutzen können, ist derzeit noch unklar.

Eine Liegeplatzgarantie für jeden Gast – diesem ambitionierten Ziel rückt die Südsee-Therme mit der Erweiterung der Liegeflächen ein großes Stück näher. Besucher des Vitalbades und der Saunen können sich auf gleich zwei neue Wohlfühloasen freuen. Die Sauna-Empore ‚Sky-Lounge‘ bietet 40 exklusive Liegemöglichkeiten inmitten von Palmenkronen, die Besucher als ihren persönlichen Rückzugsort buchen können. Neben großzügigen Relaxinseln für jeweils zwei Personen stehen auch bequeme Relaxliegen zur Auswahl.

Im Außenbereich entsteht derzeit eine große Sommerterrasse direkt am Thermensee mit weiteren 140 Liegemöglichkeiten. Die Erteilung einer Baugenehmigung vorausgesetzt, wird die Sommerterrasse voraussichtlich noch in diesem Jahr zum Wintergarten ausgebaut. „Wir wollen einen großzügigen Ruhebereich schaffen, den wir mit entsprechenden Trennwänden den Thermen- oder Saunagästen zuteilen können. Damit wären wir erstmalig in der Lage, unsere Liegekapazitäten flexibel an die Besucherzahlen anzupassen“, erläutert Thermenchef Jörg Wund.

Auch auf der Thermenseite werden die Liegekapazitäten erweitert. Die neue Panorama-Lounge bietet auf über 110 Quadratmetern buchbare Relaxinseln und Ruheliegen mit exklusivem Blick über die gesamte Südseelandschaft. „Mit der Investition in neue Liegeflächen sowie dem weiteren Ausbau der Schutzmaßnahmen mit zusätzlichen Trennwänden in vielen Bereichen können unsere Gäste nach der hoffentlich baldigen Wiedereröffnung ihren Aufenthalt ganz entspannt genießen“, freut sich Marketingchefin Birgit Ernst.

Jetzt hofft die Therme auf deutlich sinkende Infektionszahlen unter 100 auch im Unterallgäu, das erst seit wenigen Tagen unter der Inzidenz von 200 und immer noch weit über dem Durchschnitt in Bayern liegt. „Ich kann die vielen schlaflosen Nächte gar nicht mehr zählen, in denen ich mir über die Thermenzukunft Gedanken gemacht habe. Nach 300 Tagen im Lockdown ohne einen einzigen Gast und einem Umsatzrückgang von bisher rund 12 Millionen Euro sowie hohen laufenden Kosten, muss es jetzt endlich wieder losgehen“, so Geschäftsführer Jörg Wund.

Erschwerend kommt für Wund hinzu, dass die Regierung die Antragsbedingungen für die Wirtschaftshilfen in den letzten Monaten mehrfach geändert hat. Das bedeutet für die Therme, immer wieder die Coronahilfen neu beantragen zu müssen. Die bisher erhaltene Abschlagszahlung deckt mittlerweile nicht einmal mehr zwei Prozent der entgangenen Umsätze. Auch die Mitarbeiter, die seit 10 Monaten in Kurzarbeit sind, warten darauf, endlich wieder arbeiten zu können.

Mut machen Jörg Wund die unzähligen positiven Rückmeldungen vieler Gäste, die auf die Wiedereröffnung der Therme sehnsüchtig warten. „Neben ihrem großen Wunsch nach Erholung, Palmen und Urlaubsstimmung berichten Gäste auch von körperlichen Beschwerden und Schmerzen, die seit der Schließung und damit der Unterbrechung ihrer Therapie im Thermalheilwasser wieder kontinuierlich steigen. Gerade Patienten, die auf die gesundheitsfördernde und schmerzlindernde Wirkung der Thermalbäder angewiesen sind, warten deshalb dringend auf die Öffnung der Therme“, berichtet Jörg Wund. Dass die Therme Bad Wörishofen mit dem staatlich anerkannten Thermalheilwasser und den vielfältigen Vital- und Gesundheitsbädern einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsprävention und Erholung leistet, zeigt auch die Aussage des Bayerischen Heilbäderverbandes. Dieser schätzt, dass rund 40 Prozent der Gäste in den Thermalbädern aus medizinischen Gründen kommen.

Das Konzept ‚Südseeurlaub mit Gesundheitsbonus‘ der Therme Bad Wörishofen ist für Jörg Wund aktueller denn je. In Zeiten, in denen die Urlaubreise nur unter erschwerten Bedingungen möglich ist, wird das Urlaubsparadies direkt vor der Haustür ohne langen Flug weiter an Bedeutung gewinnen, ist sich Wund sicher.

