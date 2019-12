Am Sonntag kurz nach Mitternacht musste die FFW Neusäß zu einem brennenden Verkaufswagen auf dem Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Daimlerstraße ausrücken.

Die Feuerwehrkräfte konnten einen Vollbrand des „Börgerle“-Anhängers verhindern, an dem Burger-Verkaufswagen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Der Betreiber Alen Ramulj hatte Glück im Unglück. Bereits am Donnerstag hofft er wieder öffnen zu können und seine beliebten Burger in Neusäß und weiteren Stellen wie vor dem City-Center in Gersthofen anbieten zu können.

„Gott sei Dank ist es rechtzeitig gelöscht worden sonst wären wir jetzt vor den Trümmern unserer hart erkämpfen Existenz gestanden. Wir bzw. mein Mann ist erst seit Juli selbstständig wir sind zu tiefst erschüttert. Aber wie gesagt wir sind froh das es rechtzeitig entdeckt wurde.“, so Alen Ramuljs Ehefrau.

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen, wobei nach derzeitigem Sachstand von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen wird. Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.