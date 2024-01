Bemühte Augsburger Panther können gegen Wolfsburg nicht punkten

Vor dem richtungsweisenden Kellerduell in Iserlohn mussten die Augsburger Panther zu Hause gegen Wolfsburg ran. Der AEV bot den Grizzlys einen bemühten Kampf, musste sich aber mit 1:2 geschlagen geben.

Am Sonntag könnten die Augsburger Panther die Weichen für die restliche Saison stellen. Beim Schlusslicht Iserlohn steht ein richtungsweisendes Kellerduell an (14 Uhr/MagentaSport). Bei aktuell sieben Punkten Vorsprung auf die Roosters könnte sich der AEV mit einem Sieg im direkten Duell der schlimmsten Abstiegsängste entledigen. Bevor es für die Mannschaft von Christopf Kreutzer ins Sauerland geht, stand noch das Heimspiel gegen Wolfsburg im Terminkalender. Die Mannschaft des früheren Augsburger Coaches Mike Stewart befand sich vor der Partie in einem Leistungsloch, sechs der letzten sieben Spiele konnten nicht gewonnen werden. Unter der Woche gab es eine Aussprache.

Die Hausherren sahen ihre Chance auf weitere Punkte und boten ein gutes Startdrittel. Zwischen der verdienten Führung und dem AEV stand die Querlatte, die bei der besten Chance durch Collins (7.) das 1:0 verhinderte.

Oblinger hält Augsburg im Spiel

Nach dem ersten Seitenwechsel waren es dann aber die Gäste, die am Drücker waren. Mehrfach musste der heute das Panther-Tor verteidigende Endras retten, als Mueller zum wiederholten Nachschuss kam, war aber auch er geschlagen (27.). Miele erhöhte gute sechs Minuten später nach einem starken Alleingang, für den AEV-Schlussmann gab es da nichts zu halten. Weil Oblinger elf Sekunden vor der Pausensirene einen Schuss von Welsh ins Tor abfälschen konnte, blieb aber weiter alles offen.

1 von 60

Die Panther legten in den letzten zwanzig Minuten noch einmal alles in die Waagschale, mussten sich am Ende aber knapp geschlagen geben. Hätte Collins nach einer sehenswerten Einzelaktion die Scheibe nicht neben den Kasten gesetzt, hätte da Spiel noch eine andere Wendung nehmen können. Am Ende gelang es an diesem Abend auch aufgrund fehlender Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor nicht zu punkten, dies will der AEV am Sonntag im wohl bedeutungsvolleren Spiel nachholen.