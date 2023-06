Benzin günstiger – Dieselpreis kaum verändert

Die Spritpreise in Deutschland haben sich in der vergangenen Woche uneinheitlich entwickelt. Ein Liter Super E10 kostete am Dienstag im bundesweiten Mittel 1,782 Euro und damit 1,1 Cent weniger als in der Vorwoche, wie ein ADAC-Sprecher am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur sagte. Diesel verbilligte sich unterdessen kaum merklich um 0,1 Cent und kostete im Schnitt 1,604 Euro.

Zapfsäule, über dts Nachrichtenagentur

In der Vorwoche war der Preis für Diesel noch gestiegen, der Benzinpreis war gleichgeblieben. Der Unterschied bei den Preisen für die Kraftstoffsorten verringerte sich durch die jüngste Entwicklung: Ein Liter Diesel kostet jetzt im Schnitt 17,8 Cent weniger als ein Liter E10.