Benzinpreis leicht gesunken – Diesel teurer

Die Preise für Benzin in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gesunken, während Diesel deutlich teurer wurde.

Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Auswertung des ADAC kostet ein Liter Super E10 derzeit im bundesweiten Durchschnitt 1,682 Euro, was einem Rückgang von 0,3 Cent entspricht. Diesel hingegen verteuerte sich um 2,1 Cent auf durchschnittlich 1,654 Euro pro Liter.

Laut ADAC ist der Rohölpreis für die Entwicklung der Kraftstoffpreise entscheidend. Ein Barrel Rohöl der Sorte Brent fiel innerhalb einer Woche von 65 auf 62 US-Dollar. Dennoch spiegelte sich dieser Rückgang nicht in den Spritpreisen wider. Zum Vergleich: Am 1. August 2025 war Super E10 auf einem vergleichbaren Preisniveau, Rohöl kostete damals aber auch rund 70 US-Dollar, war somit um rund acht US-Dollar teurer. Das sei ein Beleg dafür, dass Tanken zurzeit deutlich überteuert sei, so der Automobilklub.