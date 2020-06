Benzinpreise erreichen Drei-Monats-Hoch

Tanken in Deutschland wird wieder spürbar teurer. Ein Liter Super E10 kostet im Bundesdurchschnitt 1,237 Euro und damit 1,0 Cent mehr als in der Vorwoche, teilte der ADAC am Mittwoch mit. Benzin ist damit so teuer wie zuletzt Mitte März.

Zapfsäule, über dts Nachrichtenagentur

Auch die Preise für Diesel zogen an. Für einen Liter muss man im Mittel 1,088 Euro bezahlen. Das ist gegenüber der Vorwoche ein Anstieg um 0,7 Cent und der höchste Wert seit zwei Monaten. Der Preisanstieg seit den Tiefstwerten Ende April – bei Super E10 durchschnittlich rund zehn Cent, bei Diesel etwa fünf Cent – erklärt sich laut ADAC vor allem aus einer Verdoppelung der Rohöl-Preise von rund 20 US-Dollar je Barrel auf aktuell gut 40 US-Dollar.