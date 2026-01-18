Berauschter Fahrer prallt in Nürnberg gegen mehrere Autos und flieht in nicht zugelassenem Fahrzeug

In der Nacht zum Sonntag kam es im Nürnberger Stadtteil Gibitzenhof zu einem spektakulären Unfall, bei dem mehrere geparkte Autos beschädigt wurden. Ein 26-jähriger Mann wird verdächtigt, verantwortlich für den Vorfall zu sein und anschließend die Flucht ergriffen zu haben.

Unfallfahrt und Flucht

Laut Polizeiangaben war eine Person gegen 01:15 Uhr mit einem Mercedes in der Brehmstraße unterwegs. Beim Überholen eines Fahrzeugs verlor der Fahrer die Kontrolle und prallte gegen einen geparkten Ford. Durch die Kollision wurde ein Fahrzeugteil abgerissen und beschädigte einen weiteren geparkten Audi. Nach dem Vorfall entfernte sich der Fahrer ohne die Schäden zu regulieren. Eine Anwohnerin hörte den Unfall und alarmierte die Polizei.

Ermittlungen und Festnahme

Die Einsatzkräfte entdeckten den nicht zugelassenen, stark beschädigten Mercedes in der Herschelstraße. Hinweise führten die Polizei zu einem 26-jährigen Deutsch-Amerikaner. Bei einem Besuch in seiner Wohnung wurde er als mutmaßlicher Täter identifiziert. Ermittlungen ergaben, dass der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besaß.

Rechtliche Konsequenzen

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Eine Blutentnahme wurde durch die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth angeordnet. Der 26-Jährige sieht sich nun mit mehreren Verkehrsdelikten konfrontiert. Die genaue Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen.

