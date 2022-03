Bereits 300 Familien in Augsburg untergebracht – Zügige Vermittlung von Wohnmöglichkeiten für Ukraine-Geflüchtete

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine erreichen Augsburg. Die Hilfsbereitschaft der Stadtfamilie für die Geflüchteten ist enorm. Geld- und Sachspenden werden gesammelt und verteilt sowie Starterpakete gepackt. Je mehr Geflüchtete in die Stadt kommen, desto dringender wird Wohnraum gebraucht. Privatpersonen, Hotels und Herbergen sind bereit, diesen zur Verfügung zu stellen.

Martina Wild, Bürgermeisterin und Referentin für Bildung und Migration: „Der Ukrainische Verein Augsburg e.V. hat in Kooperation mit der Stadt Augsburg zügig die Koordinierungsstelle der Ukraine Hilfe eingerichtet. Hier werden derzeit auch die Wohnmöglichkeiten an Geflüchtete aus der Ukraine vermittelt. Die Stadt Augsburg hat jetzt eine digitale Plattform zur Wohnungsvermittlung aufgebaut. Wir setzen damit wieder auf die App Integreat, die sich schon 2015/2016 bewährt hat. Damals wie heute informiert die Stadt Augsburg mithilfe der App Geflüchtete und Zugewanderte über das Leben in Augsburg, stellt wichtige Beratungsstellen vor und zeigt die ersten Schritte auf. Jetzt wird sie um eine Wohnraumbörse erweitert. So können Anbietende und Suchende schnell und direkt in Kontakt treten.“ Die App steht Nutzerinnen und Nutzern kostenlos zum Download im App Store und Google Play zur Verfügung.

Unkomplizierte dezentrale Vermittlungsplattform

Sozialreferent Marin Schenkelberg: „Danke an das Amt für Wohnbauförderung und Wohnen. Dieses hat sofort eine zentrale Adresse bereitgestellt und die vielen Hundert Angebote entgegengenommen und gesammelt. Nun sind wir aber froh über die Entlastung, da sich das Fachamt nun mit voller Energie auf die Akquise größerer Unterkünfte konzentrieren kann. Bei der großen Hilfsbereitschaft und den vielen Wohnraumsuchenden, braucht es eine unkomplizierte, niedrigschwellige und dezentrale Vermittlungsplattform. Seit Donnerstag, 10. März, können Bürgerinnen und Bürger, die Geflüchteten aus der Ukraine Wohnraum anbieten möchten, ihr Angebot über ein Onlineformular eintragen und veröffentlichen. Suchende können direkt Kontakt mit den Anbietenden aufnehmen. Dies erleichtert es nun, privaten Wohnraum anzubieten und ihn zu finden.“

Vom Zimmer bis zur Einliegerwohnung

„Wir haben über 800 Wohnraumangebote bekommen. Die Bandbreite reicht von Zimmern für wenige Tage bis zur Einliegerwohnung, die langfristig von Geflüchteten bewohnt werden

kann. Bisher ist es uns gelungen, für 300 Familien eine Unterkunft zu finden“, berichtet Marina Sidak, von der die Koordinierungsstelle aufgebaut wurde.

„Wir konnten durch die digitale Lösung innerhalb weniger Tage die vielen Angebote, die bisher eingetroffen sind, sortieren und bündeln. Damit werden sowohl die Verwaltung als auch die Ehrenamtlichen entlastet“, ergänzt Daniel Kehne, Geschäftsführer der Tür an Tür – Digitalfabrik gGmbH.

Infos zur Wohnraumbörse

Die Stadt Augsburg hofft auf die rege Nutzung des neuen Angebots. Wer Wohnraum anbieten möchte, findet unter augsburg.de/wohnraumangebot das Formular.

Für die Suche kann folgende Adresse augsburg.de/findflats oder die folgenden QR-Codes genutzt werden: