Bereits über 30 Angebote ausgebucht, aber noch gibt es viele interessante Veranstaltungen bei Augsburg Open

Vom 4. – 7. Mai 2023 finden auch in diesem Jahr wieder die Augsburg Open statt. Zahlreiche Führungen sind zwar bereits ausgebucht, es gibt allerdings noch ein attraktives und vielfältiges Angebot, für das es sich auf jeden Fall noch lohnt, durch das umfangreiche Programm zu stöbern.

Bereits über 30 Angebote sind komplett ausgebucht. Allerdings gibt es in diesem Jahr mit

insgesamt 450 Führungen ein so facettenreiches Angebot, dass noch immer viele spannende Führungen gebucht werden können. Von der Spielstätte der Augsburger Panther, über eine Krimilesung im Bett, bis hin zur Brauereiführung: Die Vielfalt Augsburgs kann man noch bei hunderten Führungen bei 90 Anbietern (Stand: Montag, 3. April) entdecken.

Augsburg Open richtet sich an Interessierte aller Altersgruppen, die hinter Türen von

Unternehmen, Institutionen und Vereinen in Augsburg und der Region schauen wollen, die

ansonsten verschlossen sind. Pro erworbenem Bändchen können bis zu sechs Führungen

gebucht werden. Das Bändchen gilt zudem während der Veranstaltungstage als kostenloser

Fahrschein für Bus und Straßenbahn in der Innenraumzone Augsburgs.

Es gibt noch viele spannende Führungen im Angebot

Plätze gibt es u.a. noch für die Panther-Führung durch das Curt-Frenzel-Stadion, für einen

Besuch des Maschinenbauherstellers AUTEFA Solutions Germany, eine Lesung im Bett mit

Krimi-Geschichten bei Betten Huber, für Brauereiführungen im Riegele-Sudhaus, einen Blick

hinter die Kulissen der City-Galerie oder für einen Brennereibesuch in der Destillerie Zott in

Ustersbach.

Mit dabei sein kann man auch noch beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), welches die Tore seiner großen Hallen öffnet oder in die sonst verschlossene Dominikanerkirche von den Kunstsammlungen und Museen Augsburg.

Das ganze Programm und alle weiteren Infos findet man unter augsburg-city.de/open. Die

Anmeldung ist noch bis zum 24. April möglich.