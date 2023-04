Bergwanderer stürzt im Chiemgau 40 Meter in den Tod

Tödliche Verletzungen zog sich ein Mann (58) beim Absturz am sogenannten Mittersteig im Gemeindebereich von Marquartstein zu. Suchmannschaften hatten am 6. April 2023 nach dem Bergwanderer gesucht, nachdem er als vermisst gemeldet worden war. Ein Polizeibergführer ermittelt in dem Fall und untersucht, wie es zu dem tragischen Bergunfall kommen konnte.

In den Abendstunden des Donnerstag, 6. April 2023, war ein 58-jähriger ungarischer Staatsangehöriger, der sich zu Besuch in Marquartstein aufhielt, von einem Bekannten als vermisst gemeldet worden. Der Mann war am Donnerstagvormittag alleine zu einer Wanderung zur Schnappenkirche aufgebrochen und zur vereinbarten Zeit nicht zurückgekommen.

Aufgrund der Vermisstenmeldung wurde im Bereich des Schnappenbergs eine Suchaktion durch die Bergwacht Marquartstein eingeleitet, an der sich alleine 20 Bergwachthelfer beteiligten. Dazu kamen ein Polizeihubschrauber, zwei Bergwachthundeführer und der Technikbus der Bergwacht mit Drohne. Die aufwändige Suche in dem unwegsamen Gelände führte gegen 00.45 Uhr am Freitagmorgen (07.04.2023) zur Auffindung des Vermissten. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 58-Jährige vom sogenannten Mittersteig etwa 40 Meter tief abgestürzt und an den erlittenen Verletzungen verstorben. Die Bergung des Leichnams aus dem steilen Wald- und Felsengelände zog sich in der Nacht bis 02.00 Uhr hin und wurde ebenfalls durch die Bergwacht Marquartstein mit Unterstützung eines Polizeibergführers durchgeführt. Der nächtliche Einsatz war für alle Beteiligten infolge der schwierigen Umstände sehr fordernd.

Die Ermittlungen in dem Fall führt ein Polizeibergführer der Polizeiinspektion Grassau.

