Mittwoch, Oktober 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: Bahn trennt sich von DB-Cargo-Chefin

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Deutsche Bahn trennt sich offenbar von Güterverkehrschefin Sigrid Nikutta. Sie soll am 30. Oktober abberufen werden und danach das Unternehmen verlassen, berichtet der “Spiegel” am Mittwoch unter Berufung auf Konzernkreise.

Bericht: Bahn Trennt Sich Von Db-Cargo-Chefin
Deutsche Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Zuletzt war die Kritik an Nikutta wegen ihrer Sanierungspläne lauter geworden. Die neue Bahnchefin Evelyn Palla hatte angekündigt, auf einen “kompletten Neuanfang” im Unternehmen zu setzen. Nikutta verantwortet seit Januar 2020 das Ressort Güterverkehr bei der Bahn und ist seitdem Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG in Mainz. Vorher war sie Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG).

Wer ihr bei der Bahn folgen wird, ist noch unklar.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

