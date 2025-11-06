Newsletter
Donnerstag, November 6, 2025
Bericht: Christian Lindner wollte 2023 Parteivorsitz abgeben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der damalige FDP-Parteichef Christian Lindner wollte Anfang 2023 den FDP-Vorsitz abgeben. Das sagte Lindners enger Vertrauter Steffen Saebisch dem “Spiegel” zum Jahrestag des Ampelbruchs.

Christian Lindner im Jahr 2023 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Grund war, dass Lindner der einzige Parteivorsitzende im Kabinett war. “Deswegen haben sich nicht nur Kanzler und Vizekanzler, sondern auch die Parteivorsitzenden der Grünen und der SPD mit ihren Forderungen an ihn gewandt”, beschrieb der frühere Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Lindners Dilemma. Das habe nicht immer dem entsprochen, was Kanzler Scholz oder Vizekanzler Habeck wollten.

“Lindner hat deswegen zu Beginn des Jahres 2023 überlegt, den Parteivorsitz abzugeben, um der FDP mehr Gestaltungsspielräume zu geben”, sagte Saebisch, der Lindner laut eigener Darstellung von dem Verzicht abriet. “Er hat sich am Ende dagegen entschieden, weil er der Meinung war, dass so ein Schritt die Koalition nicht unbedingt stabilisiert hätte.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel