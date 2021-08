Bericht: Ende der Evakuierungsflüge möglicherweise schon heute

Die Bundeswehr-Luftbrücke zwischen Kabul und Taschkent könnte möglicherweise noch früher beendet werden als bisher gedacht. Ein Ende der Evakuierungsflüge noch am Mittwoch sei möglich, berichtet die ARD. „Mehrere Quellen“ hätten dies bestätigt. Zuvor hatte das Portal „Business Insider“ berichtet, dass nach gegenwärtiger Planung am Freitag die letzte Maschine auf der Strecke fliegen werde.

Transportflugzeug Airbus A400M der Bundeswehr, GAF, Text: über dts Nachrichtenagentur

Die genauen Details blieben zunächst unklar. Die Bundeswehr teilte unterdessen mit, dass der erste A400M des Tages um 9:50 Uhr deutscher Zeit in Kabul gelandet sei. Am Dienstag waren in fünf Umläufen insgesamt 983 Personen von Kabul nach Taschkent ausgeflogen worden.

Der Bundestag will die Evakuierungsmission am Mittwoch in einer Sondersitzung nachträglich billigen.