Bericht: Ermittler heben mutmaßliche Terrorzelle aus

Den deutschen Sicherheitsbehörden ist offenbar ein Schlag gegen eine mutmaßliche IS-Terrorzelle gelungen. Beamte der Polizei in Nordrhein-Westfalen hätten am Mittwochmorgen im Auftrag von Generalbundesanwalt Peter Frank vier Islamisten aus Tadschikistan festgenommen, berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf eigene Informationen. Die Festnahmen erfolgten demnach an unterschiedlichen Orten in NRW. Der mutmaßliche Kopf der Bande soll sich bereits seit dem vergangenen Jahr in Untersuchungshaft befinden.

Polizist, über dts Nachrichtenagentur

Grund ist laut „Spiegel“ ein Waffenfund. Dem Bericht zufolge sollen die Festgenommenen Kontakt zu hochrangigen IS-Funktionären gehabt haben. Sie sollen geplant haben, in Deutschland Anschläge zu begehen.