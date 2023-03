Bericht: FC Augsburg-Angreifer Berisha wird für Nationalmannschaft nominiert

Wenn Bundestrainer Hansi Flick sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekanntgibt soll auch der Name Mergim Berisha auf der Liste stehen.

Mergim Berisha ist auf Leihbasis im Sommer von Fenerbahce Istanbul zum FCA gewechselt. Schnell wurde der 24-Jährige zum wichtigen Baustein der Elf vom Lech. In 18 Bundesliga-Einsätze traf er achtmal, vier weitere Tore bereitete er vor. „Er ist vielleicht der beste Stürmer, mit dem ich bisher in Augsburg zusammengespielt habe“, so FCA-Kapitän Gouweleeuw über Berisha.

Spätestens seit seinen beiden Treffern gegen Bayern am vergangenen Wochenende dürfte der U21-Europameister von 2021 auch im Notizbuch von Bundestrainer Flick stehen. Wenn es in ein paar Tagen gegen Peru (25.3.) und Belgien (28.3.) wird der in Berchtesgaden geborene Angreifer im Aufgebot stehen, dies berichtet zumindest Florian Plettenberg (Sky). Der Kader wird offiziell heute Nachmittag bekanntgegeben.