Dienstag, November 18, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: Geywitz soll neue Vizepräsidentin des Rechnungshofs werden

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die ehemalige Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) soll neue Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofs werden. Das berichtet die “Bild” (Mittwochausgabe) unter Berufung auf ein entsprechendes Schreiben von Finanzstaatssekretär Dennis Rohde (SPD) an den Haushaltsausschuss des Bundestags.

Bericht: Geywitz Soll Neue Vizepräsidentin Des Rechnungshofs WerdenKlara Geywitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Danach soll Geywitz Nachfolgerin von Christian Ahrendt werden, der Anfang 2025 in den Ruhestand ging. “Es ist beabsichtigt, Frau Klara Geywitz als seine Nachfolgerin im Amt der Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes zu ernennen”, heißt es in dem Schreiben Rohdes. “Ich bitte, das Benehmen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages zu dem von der Bundesregierung erwogenen Personalvorschlag für die Besetzung der Position der Vizepräsidentin des Bundesrechnungshofes herzustellen.”

