Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
8.4 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Bericht: IStGH setzt auf deutsche Office-Alternative

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) plant offenbar, seine Bürosoftware von Microsoft durch das deutsche Programmpaket Open Desk zu ersetzen. Der Gerichtshof steht kurz vor der Vertragsunterzeichnung mit dem staatlichen Zentrum für Digitale Souveränität (Zendis), das die Entwicklung von Open Desk koordiniert, wie das “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe) berichtet. Hintergrund ist die Sorge vor weiteren Sanktionen durch die US-Regierung unter Präsident Donald Trump.

Bericht: Istgh Setzt Auf Deutsche Office-AlternativeInternationaler Strafgerichtshof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Osvaldo Zavala Giler, Registrar des IStGH und verantwortlich für die IT, bestätigte die Absicht. “Angesichts der Umstände müssen wir Abhängigkeiten reduzieren und die technologische Autonomie des Gerichtshofs stärken – auch wenn das kurzfristig teuer, ineffizient und unbequem ist”, sagte Zavala Giler dem “Handelsblatt” (Donnerstagausgabe). “Langfristig ist es notwendig und verantwortungsvoll.”

Der IStGH verfolgt Personen, denen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen werden. Die US-Regierung unter Trump hatte das Gericht wegen seiner Ermittlungen im Nahostkonflikt scharf kritisiert und Sanktionen gegen hochrangige Vertreter verhängt.

Zendis hat nach eigener Darstellung das Ziel, die digitale Unabhängigkeit der öffentlichen Verwaltung zu stärken und “kritische Abhängigkeiten von einzelnen Technologieanbietern” zu vermeiden. Open Desk ist ein zentrales Element dieser Strategie. Das Programmpaket vereint Komponenten von acht europäischen Softwareherstellern und wird nach dem Open-Source-Prinzip veröffentlicht. Damit versteht sich die Plattform als transparente und souveräne Alternative zu proprietären Systemen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Haunstetter Straße in Augsburg – Straßen- und Tramverkehr eingeschränkt

0
Gegen 16:30 Uhr kam es auf der Haunstetter Straße...
Polizei & Co

Medizinischer Notfall führte zu Unfall und Straßensperrung in Augsburg

0
Am Montag, den 27. Oktober 2025, ereignete sich in...
Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...

Neueste Artikel