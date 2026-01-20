Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: Kaulitz-Zwillinge übernehmen “Wetten, dass..?”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sollen laut eines Medienberichts die Moderation der ZDF-Sendung “Wetten, dass..?” übernehmen. Wie der für gewöhnlich gut informierte Branchendienst “DWDL” meldet, will das ZDF am 5. Dezember einen Neuanfang mit den beiden Musikern wagen.

Bill und Tom Kaulitz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die vorläufig letzte Sendung hatte Thomas Gottschalk im November 2023 in Offenburg moderiert. Schon damals scherzten die Kaulitz-Brüder in ihrem Podcast darüber, die ZDF-Sendung übernehmen zu wollen. Das ZDF hatte dies zunächst aber abgelehnt.

Mittlerweile hat sich die Stimmung in Mainz offenbar gedreht. Das ZDF macht bereits auf verschiedenen Kanälen im Internet und auf einer Großwerbefläche am Hamburger Hauptbahnhof Werbung mit den Kaulitz-Brüdern, allerdings bisher noch ohne konkret zu werden.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

