Bericht: Merkel und AKK sagten Merz ab

Die beiden ehemaligen CDU-Bundesparteivorsitzenden Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer sollen Friedrich Merz für ein Abendessen abgesagt haben. Das berichtet der „Spiegel“ in seiner neuen Ausgabe. Merz lud nach Angaben aus Unionskreisen alle lebenden CDU-Vorsitzenden ein, am Samstagabend, kurz nach seiner als sicher geltenden Wahl zum Parteichef zu einem Dinner in Berlin zusammenzukommen.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Der 66-Jährige, so heißt es, habe mit dem Vorschlag auch ein Zeichen der Versöhnung mit Merkel setzen wollen, zu der er seit Jahren ein äußerst schwieriges Verhältnis hat. Während Wolfgang Schäuble und Armin Laschet dem Sauerländer zusagten, gaben Merkel und Kramp-Karrenbauer Merz einen Korb. Aus dem Büro der ehemaligen Kanzlerin hieß es, es gebe „terminliche Gründe“ für ihre Absage, bei Kramp-Karrenbauer sind es private Angelegenheiten.

Das Abendessen findet nun ohne die beiden Politikerinnen statt. Merz hat neben den Vorsitzenden auch Mitglieder des alten und neuen Präsidiums eingeladen. Ob Merz und Merkel in ihren neuen Rollen einen besseren Kontakt zueinander finden, wird in der Partei mit Spannung beobachtet. Der frühere Unions-Fraktionschef hatte kürzlich eingestanden, Merkel vor ihrem Aufstieg zur Kanzlerin „völlig unterschätzt“ zu haben.