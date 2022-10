Das nächste Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Länder-Regierungschefs findet nun offenbar doch schon am 2. November statt. Das berichtet der „Spiegel“.

Zuletzt hatte der Kanzler den Ministerpräsidenten erst eine Zusammenkunft für die Woche darauf angeboten, was aus Sicht der Länderchefs aber zu spät gewesen wäre. Möglicherweise reagiert Scholz mit dem früheren Termin jetzt auf den Druck der Ministerpräsidenten. Beim letzten Treffen Anfang Oktober waren wichtige Fragen zum Umgang mit der Energiekrise, vor allem mit Blick auf die Verteilung der Kosten zwischen Bund und Ländern, auf Wunsch des Kanzlers vertagt worden. Umso mehr drängt nun aus Sicht der Länderchefs die Zeit.

Am Donnerstag an kommen die Ministerpräsidenten zu ihrer regulären Jahreskonferenz ohne den Kanzler für zwei Tage in Hannover zusammen.

Foto: Olaf Scholz, über dts Nachrichtenagentur