Freitag, Januar 9, 2026
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: Nato erwägt neue Mission in der Arktis

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Mehrere Nato-Staaten aus dem Norden und das Vereinigte Königreich machen sich für eine neue Überwachungsmission in der Arktis stark. Wie die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” unter Berufung auf Teilnehmerkreise berichtet, baten sie Generalsekretär Mark Rutte in einer Sitzung des Nordatlantikrats am Donnerstag, dies zu prüfen.

Nato-Hauptquartier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Rutte wurde demnach außerdem beauftragt, einen Bericht über alle Aktivitäten der Verbündeten im hohen Norden vorzulegen. Dies könnte schon in der nächsten Woche geschehen.

Die Entscheidung fiel vor dem Hintergrund der jüngsten Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber Grönland. Die Europäer und Kanada wollten damit deutlich machen, dass sie territoriale Übergriffe gegen einen Verbündeten nicht hinnehmen.

