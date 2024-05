Bericht: Pistorius will Wehrdienst-Pläne nach Europawahl vorstellen

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) peilt offenbar für die Vorstellung seiner Wehrdienst-Pläne den 12. Juni an. Das berichtet die “Rheinische Post” (Donnerstagausgabe) unter Berufung auf SPD-Kreise.

Boris Pistorius (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Am vergangenen Montag hatte Pistorius im Präsidium der Partei seine Pläne für eine neue Form der Wehrpflicht in Deutschland beraten. Aus SPD-Kreisen hieß es, man habe ein Interesse daran, dass Pistorius sein Konzept nach der Europawahl am 9. Juni präsentiert. Ob dieser Zeitplan jedoch eingehalten werden kann, ist derzeit noch offen.