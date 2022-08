Die Rückkehr von Nationalstürmer Timo Werner zu RB Leipzig ist offenbar perfekt. Eine entsprechende Einigung zwischen den Sachsen und dem FC Chelsea sei erzielt worden, berichtet die „Bild“.

Werner war im Sommer 2020 von den Leipzigern nach London gewechselt, zuletzt musste er aber immer häufiger mit einer Reservistenrolle leben. Eine Rückkehr in die Bundesliga hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Auch mit Blick auf seine WM-Chancen dürfte der Wechsel für Werner attraktiv sein. Seine bisher erfolgreichste Zeit hatte der Stürmer in Leipzig erlebt.

Unter anderem ist er Rekordtorschütze der Sachsen.

Foto: Timo Werner im Trikot von RB Leipzig, über dts Nachrichtenagentur