Bericht: Russische Hacker greifen Infrastruktur in Deutschland an

Russische Hacker haben in den vergangenen Tagen offenbar kritische Infrastruktur und das Bankenwesen in Deutschland angegriffen. Das berichtet die „Bild“ unter Berufung auf „westliche Geheimdienstquellen“. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe den Angriff am Mittwochvormittag bestätigt, schreibt die Zeitung weiter.

Computer-Nutzer, über dts Nachrichtenagentur

Die Hintergründe des Vorfalls sowie die genauen Ziele der Hacker waren zunächst unklar. In der Vergangenheit hatte es schon öfter Cyberangriffe russischer Hacker auf deutsche und andere westliche Ziele gegeben.