Newsletter
Sonntag, November 2, 2025
12.3 C
London
type here...
Subscribe
VermischtesNewsletter
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: Syrer soll Terror-Anschlag in Berlin geplant haben

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

In Berlin haben Spezialkräfte der Polizei am Samstag einen Syrer festgenommen, der einem Medienbericht zufolge einen Terroranschlag geplant haben soll. Wie die “Bild” schreibt, sollen bei dem Zugriff Materialien zum Bau von Sprengsätzen gefunden worden sein.

Bericht: Syrer Soll Terror-Anschlag In Berlin Geplant HabenPolizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Festnahme erfolgte laut Zeitung in Neukölln. Der Mann, der drei Wohnanschriften in Berlin haben soll, wurde in einer Gefangenensammelstelle untergebracht. Laut “Bild” wird dem Syrer die Vorbereitung einer schweren und staatsgefährdenden Straftat zur Last gelegt. Die weiteren Hintergründe, insbesondere die möglichen Ziele des Mannes, waren zunächst unklar.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Unfall in Unterhaching: Mann will in losfahrendes Auto einsteigen und stirbt

0
Tragischer Unfall in Unterhaching: Ein 33-Jähriger will in ein...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Tödlicher Unfall bei Roding: Pkw gerät in Vollbrand auf Staatsstraße 2650

0
Am frühen Morgen des 1. November 2025 ereignete sich...
FC Augsburg

FCA-Fans kritisieren Vereinsführung – Wagner sucht den Schulterschluss

0
Der FC Augsburg hat zum dritten Mal in Serie...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 31.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Niederbayern

23-Jähriger bei Verkehrsunfall in Hunding tödlich verunglückt: Polizei sucht Zeugen

0
In den frühen Morgenstunden des 25. Oktober 2025 ereignete...

Neueste Artikel