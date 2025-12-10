Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: US-Reise von AfD-Politikern kostet über 50.000 Euro

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Für eine anstehende Reise von AfD-Abgeordneten nach New York entstehen den öffentlichen Kassen offenbar hohe Kosten. “In dieser Woche reisen acht Mitglieder der AfD-Fraktion zu mehrtägigen politischen Gesprächen in die USA”, sagte ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion der “Bild” (Donnerstagausgabe). “Für diese Fraktionsreisen nach den Bestimmungen des Deutschen Bundestages fallen insgesamt Kosten in Höhe von 57.000 Euro an.”

Bericht: Us-Reise Von Afd-Politikern Kostet Über 50.000 Euro
AfD-Bundestagsfraktion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Bundestagsverwaltung bestätigt der Zeitung auf Anfrage, dass die USA-Reise aus Mitteln der AfD-Bundestagsfraktion finanziert ist. Die tatsächlichen Kosten für die US-Reise könnten laut “Bild” noch höher liegen. Es reisen demnach ebenfalls sieben Landtagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt und weitere Abgeordnete des EU-Parlaments nach New York.

“Die Abgeordneten der Fraktion werden die Reisekosten im zulässigen Rahmen anschließend gegenüber dem Landtag beziehungsweise der Fraktion abrechnen”, sagte ein Sprecher der Fraktion im Magdeburger Landtag der Zeitung. Es müsse aber abgewartet werden, welche Rechnungen die Delegation tatsächlich einreicht. Ein “Fraktionsinsider aus Magdeburg” schätzte laut “Bild”, dass die Reise für das Team aus Sachsen-Anhalt rund 50.000 Euro kosten werde.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

