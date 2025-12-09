Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
13.7 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
1 Min.Lesezeit

Bericht: Verteidigungsministerium will neue Puma-Schützenpanzer

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das Bundesverteidigungsministerium unter Leitung von Boris Pistorius (SPD) plant offenbar, für insgesamt 4,2 Milliarden Euro 200 zusätzliche Schützenpanzer vom Typ “Puma” anzuschaffen. Das berichtet der “Focus”. Kritiker bemängeln, dass ein Großteil der Bestandsflotte überhaupt nicht einsatzfähig, geschweige denn kriegstauglich sei.

Bericht: Verteidigungsministerium Will Neue Puma-SchützenpanzerWarnung vor Panzern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aus vertraulichen Unterlagen für den Bundestag geht laut “Focus” hervor, dass lediglich 86 von derzeit 350 “Puma”-Schützenpanzern “wenigstens einsatzfähig” seien. Dass trotz dieses “geringen Klarstandes” weiter in dieses Waffensystem investiert werden soll, begründet das Ministerium den Papieren zufolge mit der “aktuellen Sicherheitslage”. Generalinspekteur Carsten Breuer habe diesen “Mehrbedarf” festgestellt.

Ende 2022 waren bei einer Gefechtsübung alle 18 eingesetzten “Puma” ausgefallen, hieß es. Ständig müsse nachgebessert werden. Selbst der jüngste Konstruktionsstand, über den offenbar erst nur einige Dutzend Fahrzeuge verfügen, gilt lediglich als “Zwischenmeilenstein auf dem Weg zum Erreichen der vollständigen Einsatzreife”.

Sebastian Schäfer, Haushalts- und Verteidigungsexperte der Grünen, zeigte sich irritiert von der Beschaffungspolitik des Ministeriums. “Obwohl die Einsatzbereitschaft des `Puma` weiterhin viel zu gering ist, sollen jetzt weitere Schützenpanzer mit einem Rund-Um-Sorglospaket für die Industrie vorfinanziert und dann gekauft werden”, sagte er dem Magazin. Der Umstand, dass diese Regierung für Rüstung unbegrenzt Schulden aufnehmen könne, mache “Industrieträume wahr”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...

Neueste Artikel