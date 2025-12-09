Bericht: Verteidigungsministerium will neue Puma-Schützenpanzer

Das Bundesverteidigungsministerium unter Leitung von Boris Pistorius (SPD) plant offenbar, für insgesamt 4,2 Milliarden Euro 200 zusätzliche Schützenpanzer vom Typ “Puma” anzuschaffen. Das berichtet der “Focus”. Kritiker bemängeln, dass ein Großteil der Bestandsflotte überhaupt nicht einsatzfähig, geschweige denn kriegstauglich sei.

Warnung vor Panzern (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Aus vertraulichen Unterlagen für den Bundestag geht laut “Focus” hervor, dass lediglich 86 von derzeit 350 “Puma”-Schützenpanzern “wenigstens einsatzfähig” seien. Dass trotz dieses “geringen Klarstandes” weiter in dieses Waffensystem investiert werden soll, begründet das Ministerium den Papieren zufolge mit der “aktuellen Sicherheitslage”. Generalinspekteur Carsten Breuer habe diesen “Mehrbedarf” festgestellt.

Ende 2022 waren bei einer Gefechtsübung alle 18 eingesetzten “Puma” ausgefallen, hieß es. Ständig müsse nachgebessert werden. Selbst der jüngste Konstruktionsstand, über den offenbar erst nur einige Dutzend Fahrzeuge verfügen, gilt lediglich als “Zwischenmeilenstein auf dem Weg zum Erreichen der vollständigen Einsatzreife”.

Sebastian Schäfer, Haushalts- und Verteidigungsexperte der Grünen, zeigte sich irritiert von der Beschaffungspolitik des Ministeriums. “Obwohl die Einsatzbereitschaft des `Puma` weiterhin viel zu gering ist, sollen jetzt weitere Schützenpanzer mit einem Rund-Um-Sorglospaket für die Industrie vorfinanziert und dann gekauft werden”, sagte er dem Magazin. Der Umstand, dass diese Regierung für Rüstung unbegrenzt Schulden aufnehmen könne, mache “Industrieträume wahr”.