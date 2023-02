Carsten Spohr, seit Mai 2014 Chef der Lufthansa-Gruppe, soll nach dem Willen des Aufsichtsrats offenbar weitere fünf Jahre an der Spitze des Konzerns bleiben. Das berichtet das „Handelsblatt“ (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Informationen aus dem Umfeld des Kontrollgremiums.

Ein Unternehmenssprecher sagte demnach auf Anfrage, dass man sich grundsätzlich nicht zu Angelegenheiten des Aufsichtsrats äußere. Auch der Kontrakt von Finanzvorstand Remco Steenbergen soll laut Informationen der Zeitung verlängert werden. Steenbergen stieg Anfang 2021 bei Lufthansa ein, er bekam damals zunächst einen Dreijahres-Vertrag. Spohr hatte Lufthansa durch mehrere Krisen geführt.

Dazu zählte der Absturz eines Flugzeugs der Tochter Germanwings in den französischen Alpen im März 2015 mit 150 Opfern. 2020 hatte der Konzern wegen der Pandemie schwere wirtschaftliche Probleme und konnte nur durch Staatshilfen gerettet werden. Die Hilfen sind mittlerweile zurückgezahlt. Das wird in Aufsichtsratskreisen nicht zuletzt als ein Verdienst von Finanzchef Steenbergen gesehen, den man dem Vernehmen nach unbedingt halten will.

