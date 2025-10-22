Newsletter
Mittwoch, Oktober 22, 2025
15.7 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Bericht: VW muss Golf-Produktion in Wolfsburg stoppen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Autobauer Volkswagen muss seine Produktion in wichtigen Werken voraussichtlich in der kommenden Woche stoppen. Nach derzeitiger Planung werde am kommenden Mittwoch die Fertigung des Golfs in Wolfsburg ausgesetzt, berichtet die “Bild” unter Berufung auf Konzernkreise. Ein Baustopp bei weiteren Modellen würde dann später folgen.

Bericht: Vw Muss Golf-Produktion In Wolfsburg Stoppen
VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Hintergrund für die Maßnahmen sollen unter anderem Engpässe bei der Versorgung mit Halbleitern sein. Dabei geht es vor allem um den Konflikt um den Chiphersteller Nexperia. China hatte zuletzt ein Exportverbot für bestimmte Komponenten verhängt, was zum teilweisen Stillstand der Chipproduktion bei Nexperia geführt hatte.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Vermischtes

NRW: Jugendlicher in Supermarkt erstochen

0
In einer Edeka-Filiale im nordrhein-westfälischen Lemgo wurde ein Jugendlicher...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Bayern

Messerangriff in Landshut: Polizeieinsatz endet mit Schüssen und mehreren Verletzten

0
Am Montagnachmittag, dem 20. Oktober 2025, kam es in Landshut zu einem schweren Zwischenfall, bei dem ein 30-jähriger Deutsch-Afghane zwei Polizeibeamte mit einem Messer attackierte. Ein Beamter gab daraufhin einen Schuss in Richtung des Angreifers ab.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 20.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Bundespolizei München

Bundespolizei Rosenheim fasst irakische Migranten wegen illegaler Einreise und Leistungserschleichung

0
Die Bundespolizei in Rosenheim hat am Montagnachmittag (20. Oktober)...

Neueste Artikel