Mittwoch, Oktober 22, 2025
Bericht: VW-Werk Zwickau geht in Kurzarbeit

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Das VW-Werk Zwickau geht aufgrund des akuten Chipmangels am kommenden Mittwoch, dem 29. Oktober, in Kurzarbeit. Das berichtet die “Bild” (Donnerstagausgabe). Die Entscheidung wurde demnach während einer Belegschaftsversammlung im Werk bekanntgegeben.

Bericht: Vw-Werk Zwickau Geht In Kurzarbeit
VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Vorausgegangen war ein offener Brief der IG Metall Zwickau an die Konzernspitze. “Wir erwarten, dass Sie die Fragen der Belegschaft beantworten”, heißt es darin dem Bericht zufolge. “Das sind Sie der Belegschaft schuldig.”

Die Gewerkschaft wirft dem Management vor, zu wenig für die Zukunft des Werks getan zu haben. “Man hat eher das Gefühl, dass nicht mit der nötigen Entschlossenheit für den Standort gekämpft wird”, heißt es in dem Brief weiter.

China hatte vor Kurzem die Ausfuhr wichtiger Halbleiter gestoppt. Betroffen sind auch Produkte des Herstellers Nexperia, der deutsche Autobauer beliefert.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Neueste Artikel