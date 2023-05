Bericht: Willems soll neue BfV-Vizepräsidentin werden

Silke Willems soll wohl neue Vizepräsidentin des Bundesamts für Verfassungsschutz werden. Das berichtet der „Spiegel“. Die Juristin aus Köln arbeitet seit mehr als 20 Jahren für den Inlandsnachrichtendienst.

Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz, über dts Nachrichtenagentur

Zuletzt war sie Leiterin der Abteilung „Linksextremismus/Linksterrorismus und Auslandsbezogener Extremismus“. Dazu zählen unter anderem die Aktivitäten türkischer Rechtsextremisten („Graue Wölfe“) oder der verbotenen und als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK in Deutschland. Im vergangenen Jahr gelang es der Abteilung von Willems, in Polen ein ehemaliges Mitglied der militanten linksextremen Szene ausfindig zu machen und zu Aussagen zu bewegen. Der Mann wurde zum Kronzeugen der Ermittler in einem aufsehenerregenden Verfahren vor dem Dresdner Oberlandesgericht: Eine Gruppe um die Angeklagte Lina E. soll in Ostdeutschland gezielt Jagd auf Neonazis gemacht haben. Die bisherige Vizepräsidentin des Verfassungsschutzes, Felor Badenberg, ist seit April Justizsenatorin von Berlin. Die parteilose Juristin war die erste Frau auf dem Stellvertreterposten beim Bundesamt.