Berichte: CDU plant Sonderparteitag am 25. April in Berlin

Die CDU will ihren neuen Vorsitzenden offenbar am 25. April auf einem Sonderparteitag in Berlin wählen. Das CDU-Präsidium habe den Termin vorgeschlagen, berichten am Montagmittag mehrere Medien übereinstimmend unter Berufung auf Parteikreise. Der Bundesvorstand muss dem Termin demnach noch zustimmen, was aber als sicher gilt.

CDU-Parteitag 2019, über dts Nachrichtenagentur

Wer bei dem Sonderparteitag für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer antritt und ob es zu einer Kampfkandidatur kommen wird, war zunächst unklar. Bisher hat nur Ex-Umweltminister Norbert Röttgen seine Kandidatur offiziell angekündigt. Für 13:30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant, bei welcher der weitere Fahrplan vorgestellt werden soll.