Bayern: Ermittlungen gegen Jugendliche nach Tod von Zehnjähriger

Nach dem Tod einer Zehnjährigen in einer Einrichtung der Jugendhilfe im oberfränkischen Wunsiedel ermittelt die Polizei jetzt offenbar gegen drei Jugendliche. Das berichten RTL und die „Bild“ am Mittwoch unabhängig voneinander. Das Mädchen soll demnach teilweise unbekleidet vorgefunden worden sein, sodass nun auch in Richtung eines Sexualdelikts ermittelt werde.

Absperrung der Polizei, über dts Nachrichtenagentur

Die Behörden gingen „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ davon aus, dass es sich bei den Tätern um Minderjährige handele, berichtet RTL. Konkret soll es sich bei den Verdächtigen um zwei Elfjährige und eine 16 Jahre alte Person handeln. Weiter sei unklar, warum das Mädchen wohl erst nach längerer Zeit gefunden wurde. Mitarbeiter der Jugendhilfeeinrichtung hatten die Leiche der Zehnjährigen am Dienstagmorgen entdeckt.

Eine von der Staatsanwaltschaft angeordnete Obduktion hatte nach Polizeiangaben erste Anzeichen für ein Fremdverschulden ergeben. Weitere Einzelheiten wurden aus „ermittlungstaktischen Gründen“ zunächst nicht veröffentlicht.