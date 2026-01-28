type here...
Berichte: Geldwäsche-Razzia bei der Deutschen Bank

Bei der Deutschen Bank gibt es offenbar eine Razzia wegen eines Verdachts der Geldwäsche. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, durchsuchten Ermittler des Bundeskriminalamts im Auftrag der Staatsanwaltschaft ab Mittwochmorgen die Zentrale der Bank in Frankfurt am Main sowie einen Standort in Berlin.

Deutsche Bank (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main heißt es weiter, dass ein Ermittlungsverfahren gegen bislang unbekannte Verantwortliche und Mitarbeiter der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Geldwäsche eingeleitet worden sei.

Die Deutsche Bank bestätigte laut dem “Spiegel”, dass in ihren Geschäftsräumen derzeit eine Maßnahme der Staatsanwaltschaft Frankfurt durchgeführt werde. Die Bank erklärte, sie arbeite vollumfänglich mit den Behörden zusammen, wollte sich dem Bericht zufolge jedoch zu weiteren Details nicht äußern.

