Berichte: Mindestens drei Tote bei Messerattacke in Würzburg

Bei einem Messerangriff in Würzburg sind am Freitag wohl mindestens drei Menschen getötet worden. Sechs weitere Personen seien verletzt worden, berichten mehrere Medien übereinstimmend unter anderem unter Berufung auf Polizeikreise. Die Polizei schrieb am Freitagabend auf Twitter: „Wir haben einen Tatverdächtigen festgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf einen zweiten Täter. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.“

Polizeistreife im Einsatz, über dts Nachrichtenagentur

Man sei nach wie vor mit starken Kräften vor Ort.

„Der Angreifer wurde nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt. Es sind mehrere Verletzte und auch Todesopfer zu beklagen“, hieß es. Zuvor hatten die Beamten über einen größeren Einsatz in Würzburg informiert und dass Teile um den Barbarossaplatz gesperrt wurden. Die Polizei bat darum, sich mit Mutmaßungen zurückzuhalten und kündigte weitere Informationen an.

Zu den Motiven der Tat wurde zunächst nichts bekannt.