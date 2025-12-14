Newsletter
Sonntag, Dezember 14, 2025
9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Berichte über Schüsse am Bondi Beach in Sydney

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Am weltberühmten Bondi Beach in Sydney ist es am Sonntag offenbar zu einem Schusswaffenangriff gekommen.

Berichte Über Schüsse Am Bondi Beach In SydneySkyline von Sydney (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Es gebe einen “sich entwickelnden Vorfall” am Bondi Beach und man bitte die Öffentlichkeit dringend, das Gebiet zu meiden, teilte die Polizei mit. Alle, die sich vor Ort aufhalten, sollten Schutz suchen. Zwei Personen befinden sich laut Polizei am Bondi Beach in Polizeigewahrsam. Der Polizeieinsatz dauerte jedoch zunächst noch weiter an.

Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt. In australischen Medienberichten hieß es, dass vor Ort mehrere Schüsse gefallen sein könnten. Bondi Beach ist einer der berühmtesten Strände Australiens und einer der bekanntesten Surfspots der Welt.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Illertissen/Unterroth | Audi fährt ungebremst in Microcar – 15-jährige Fahrerin schwerst verletzt

0
ILLERTISSEN. Am Donnerstagabend kam es gegen 18.30 Uhr auf...
Polizei & Co

Tötungsdelikt in Augsburg-Haunstetten: 68-Jähriger wegen Totschlags festgenommen

0
Am Sonntag, den 5. Oktober 2025, entdeckte die Polizei...
Polizei & Co

Brennender Pkw auf der B2 – Vollsperrung zwischen Nordendorf und Mertingen

0
Am frühen Abend kam es auf der Bundesstraße 2...
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel