Bericht: FC Augsburgs Berisha zu Hoffenheim

Mergim Berisha will den FC Augsburg verlassen, der Verein ist bereit ihn ziehen zu lassen. Der neue Club steht nun wohl fest.

In der letzten Saison von Fenerbahce Istanbul ausgeliehen, war Mergim Berisha in seinem ersten Bundesligajahr beim FC Augsburg eingeschlagen. In 23 Bundesligaspielen erzielte er neun Tore und war an vier weiteren beteiligt gewesen. Eine Leistung, die Nationaltrainer Flick mit den ersten beiden Einsätzen in der A-Nationalmannschaft würdigte.

Der FCA zog im Sommer trotz einer Verletzung der 1,88 großen Sturmspitze die vereinbarte Kaufoption über 4 Millionen Euro und vereinbarte mit Berisha einen Vertrag bis 2027. Dass er diesen Vertrag erfüllen wird, galt von Anfang an als nicht wahrscheinlich. Der gebürtige Berchtesgadener hatte seinen Wechselwunsch zu einem ambitionierteren Team angemeldet, zum Ende der Transferperiode schien nun mit Borussia Dortmund ein solch ein Club in den Poker um den Spieler einzusteigen, das Rennen macht aber wohl die TSG Hoffenheim. Die Vereine und der Spieler sind sich über den Wechsel wohl einig, der Medizincheck steht nach Sky-Informationen in Kürze an. Berisha war heute bereits nicht mehr im Augsburger Training.

Sein Marktwert wird auf 12 Millionen Euro geschätzt, für knapp unter 15 Millionen Euro wird er nun in den Kraichgau abgegeben. Personell hatte man bereits mit der Verpflichtung von Sven Michel (Union) und Phlillip Tietz (Darmstadt) vorgebaut.