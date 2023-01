Der FC Augsburg belohnte sich erst spät für eine tolle Leistung gegen Gladbach, dafür aber schon richtig. Ein Traumtor von Berisha sicherte dem FCA die ersten Punkte im Jahr 2023.

Nach der langen WM-Pause hatte der FC Augsburg am Sonntag in Dortmund zwar keine Punkte einsammeln können, aber ein durchaus gutes Spiel abgeliefert. Im ersten Heimspiel seit November sollte gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach mehr als Lob eingefahren werden. FCA-Coach Maaßen schickte für diese Mission erneut eine mutige Startelf auf den Rasen.

In einer von den Spielanteilen ausgeglichenen ersten halben Stunde sind es dann auch die Hausherren, die das gefährlichere Team sind – allerdings ohne durchschlagenden Erfolg. Erwärmende Großchancen ließen bei frostigen Temperaturen auf sich warten. Nach einer Augsburger Ecke in 36. Spielminute brandete erstmals der Jubel der frierenden Fans auf, letztlich aber zu früh. Wegen einer minimalen Abseitsstellung von Kapitän Gouweleeuw wurde dem agilen Neuzugang Dion Beljo die Anerkennung seines Premierentreffers verweigert. Die Schwaben näherten sich dem 1:0 nun an, weil Beljo aber an einer Freistoßflanke vorbeisegelte und ein Demirovic Schuss neben dem Kasten einschlug, blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Augsburg macht Druck

Nach dem Seitenwechsel machte Augsburg dort weiter, wo es aufgehört hatte. Mit frühem Pressing wurden die Fohlen zu Ballverlusten gezwungen, die Gäste konnten sich phasenweise kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Der FCA spielte es wirklich gut, muss sich aber den Vorwurf gefallen lassen, zu wenig Kapital aus dem optischen Übergewicht geschlagen zu haben. Gladbach konnte sich aber auch bei seinem neuen Torhüter Omlin bedanken, der bei einem wuchtigen Schuss von Demirovic das verdiente 1:0 verhindert hatte (52.). Während von der Elf vom Niederrhein so gut wie keine Offensivaktionen zu registrieren waren, ließen die Rot-grün-weißen beste Möglichkeiten, wie bei Gouweleeuw Kopfball an den Pfosten (63.) liegen.

Traumtor aus der Kategorie „Tor des Jahres“

Als man schon befürchten musste, dass sich der FC Augsburg für seine tolle Leistung nicht belohnen würde, krachte es doch noch, und wie. Nach einem starken Zuspiel von Engels leitete der eingewechselte Yeboah den Ball in den Strafraum weiter, den Berisha aus der Luft volley mit der Hacke ins Netz nagelt. Was für eine Bude aus der Kategorie „Tor des Jahres“! (82.). Der Höhepunkt war zugleich der Schlussstrich unter diese Partie. Die Schwaben gewannen hochverdient und beendeten damit die eigene Sieglos-Serie.

—–

FC Augsburg: Gikiewicz – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen – Engels, Rexhbecaj (81. Dorsch), Maier (81. Jensen), Demirovic – Beljo (67. Yeboah), Berisha (90. Bauer)

Borussia Mönchengladbach : Omlin – Lainer (87. Wolf), Itakura, Elvedi, Bensebaini – Weigl (90 +2 Friedrich), Koné (87. Telalovic), Ngoumou (75. Herrmann), Kramer (46. Neuhaus), Plea – Thuram

Tore: 1:0 Berisha (82.)

Gelbe Karten: | Lainer, Plea

Gelb-Rote Karte:

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: