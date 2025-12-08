Berlin will mit Beratungsgremium Olympia-Bewerbung voranbringen

Die Berliner Landesregierung will die Bewerbung der Hauptstadt für die Olympischen Spiele 2036 weiter voranbringen.

Olympiastadion (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Wie die “Welt” und “Business Insider” berichten, will der Senat am Dienstag die Schaffung eines Kuratoriums beschließen, in dem 24 prominente Vertreter der Stadtgesellschaft aus Politik, Wirtschaft, Soziales und Sport beschließen. Den Vorsitz haben Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Innen- und Sportsenatorin Iris Spranger (SPD). Die Regierung konnte unter anderem die Star-Leichtathletin Malika Mihambo für das Gremium gewinnen, 2019 und 2022 Weltmeisterin im Weitsprung, 2020 Olympiasiegerin und 2018 sowie 2024 Europameisterin.

Das Gremium soll die Akzeptanz für Olympia in der Stadt erhöhen. Ein Volksentscheid, in dem sich die Bevölkerung für oder gegen die Spiele entscheidet, ist verfassungsrechtlich in der Stadt nicht möglich. Die erste Sitzung der Berater soll am 11. Dezember stattfinden, anschließend sollen die Mitglieder bis September 2026 alle zwei Wochen zusammenkommen. Sie sollen den Berliner Olympia-Beauftragten Kaweh Niroomand unterstützen. Der iranisch-deutsche Volleyball-Manager wurde im Juli 2025 vom Senat beauftragt.