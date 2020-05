Am 16.05.2020, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei eine verdächtige Person an einem Fahrzeug in der Berliner Allee mitgeteilt. Vor Ort wurde ein 18jähriger Mann mit seinem verunfallten Pkw angetroffen. Er stellte sich heraus, dass er unerlaubt mit dem Fahrzeug seines Vaters unterwegs war. In der Berliner Allee verlor er – vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung – die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort blieb sein Auto mit platten Reifen liegen.

Da er sichtlich alkoholisiert wirkte und nach Alkohol roch, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der 18Jährige sollte mit zur Polizeidienststelle kommen. Daraufhin wurde er zunehmend aggressiv, weshalb er gefesselt werden musste. Der Mann fing an die Beamten zu beleidigen und setzte sich schließlich massiv zur Wehr. Er musste zu Boden gebracht werden. Beim Widerstand wurde ein Beamter leicht verletzt. Er blieb jedoch dienstfähig.

Nach erfolgter Blutentnahme wurde der 18Jährige seinen Eltern übergeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet außerdem eine Anzeige wegen u.a. Gefährdung des Straßenverkehrs, unbefugter Gebrauch eines Kraftwagens, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.