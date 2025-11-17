Newsletter
Montag, November 17, 2025
5.5 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Berliner SPD-Spitzenkandidat will “auch über Mütterrente sprechen”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Spitzenkandidat der Berliner SPD, Steffen Krach, fordert erneute Debatten über die Mütterrente, sollte die Union sich bei der Rentenfrage der Jungen Gruppe beugen.

Berliner Spd-Spitzenkandidat Will &Quot;Auch Über Mütterrente Sprechen&Quot;
Mutter mit Kleinkind und Kinderwagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dann muss natürlich auch noch mal über die Mütterrente gesprochen werden. Das ist ja das Lieblingsprojekt des bayerischen Ministerpräsidenten, […] und ob er dazu bereit ist, das kann ich nicht sagen. Ich hatte den Eindruck, dass er beim Deutschlandtag der Jungen Union eher nicht dazu bereit war”, sagte Krach im “Berlin Playbook Podcast” des Nachrichtenmagazins POLITICO (Montag).

Die Kritik am Rentenpaket teilt er nicht: “Man sollte 100 Milliarden schon sehr ernsthaft investieren. Und ich habe die Hoffnung, dass die Bundesregierung das auch macht”, so Krach.

Für die kommenden Wahlen in Berlin hält er die schlechten Umfragewerte der SPD nicht für einen Nachteil. “Mich motiviert das. Wir sind jetzt Underdog. Wir sind diejenigen, die aufholen müssen”, sagte er.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Polizei & Co

Bombendrohung in Aichacher Kirche sorgt für Polizeieinsatz

0
Ein beunruhigender Zwischenfall hat am Sonntagvormittag die Gemeinde Aichach aufgeschreckt. In der Maria-Himmelfahrts-Kirche ging eine Bombendrohung ein, die einen umfassenden Polizeieinsatz auslöste. Glücklicherweise bestätigte sich der Verdacht nicht – dennoch ermittelt die Polizei nun intensiv zu den Hintergründen.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 16.11.2025

0
Innenstadt – Polizei ermittelt nach körperlicher Auseinandersetzung Am Freitag (14.11.2025) kam...

Neueste Artikel